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В конце апреля в столице откроется новый сезон велопроката. Для горожан будет доступно 3,1 тысячи велосипедов и 330 станций проката. По словам Максима Ликсутова, в этом году стоимость наиболее популярных тарифов не изменится.

Новый сезон велопроката в Москве откроется 29 апреля. Всего для жителей будет доступно 3,1 тысячи велосипедов и 330 станций проката. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"В течение этого года мы планируем увеличить количество станций на 50 штук, то есть их общее число должно вырасти до 380", - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в этом году не изменится стоимость наиболее популярных тарифов. В частности, для коротких поездок. Кроме того, планируется подготовить дополнительные ценовые предложения для пользователей велопроката.