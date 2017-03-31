В результате обстрелов Ясиноватой погибли 2 мирных жителя

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В Донбассе два мирных жителя погибли в результате обстрелов Ясиноватой. Снаряды выпустили со стороны подконтрольной Киеву Авдеевки. По данным ДНР, украинские силовики нарушили режим прекращения огня более 60 раз. Повреждены десятки домов, один разрушен до основания. Обстановка обострилась всего за день до перемирия, которое должно наступить 1 апреля.

Пенсионер - ему за 70, рассказывают соседи, погиб во сне. Ночью его квартиру прямым попаданием разрушил танковый снаряд. Пробил несколько этажей и взорвался в подвале. Огонь, сообщают власти Ясиноватой, велся со сторону подконтрольной Киеву Авдеевки. Повреждено семь домов. Погибли два мирных жителя. Снарядов, утверждают местные, каратели не жалеют, передает "ТВ Центр".

Жарко этой ночью было и в Донецке. Тлеющие развалины - дом не подлежит восстановлению - хозяин безуспешно тушил до самого утра. Огонь уничтожил всё: вещи, деньги, документы. Что делать теперь, куда идти, на что жить - мужчина не знает. Обстрел по традиции каратели начали с приходом темноты. Когда жители города уже были в постелях.

Силовики, рассказывает Николай, пристреливались несколько дней. Сначала снаряды ложились на пустырь, а накануне уничтожили несколько домов и школу. "Никаких военных здесь нет. Здесь школа, здесь жилой район. Здесь вообще близко ни одной воинской части, ни подразделений. Район ДСК - здесь нет никого. Вообще нет. Здесь мирное население", - говорит он.

В общей сложности за минувшие сутки обстрелам подверглись 20 населенных пунктов Донецкой народной республики. По соседней Луганской выпущено более шестисот снарядов. При этом командиры ВСУ, докладывает разведка, продолжают издеваться над личным составом. Отбирают документы и деньги. Из-за постоянных поборов на этой неделе один из бойцов покончил жизнь самоубийством. А накануне рядом с линией разграничения было найдено тело журналиста.

"Нам стало известно, что он отснял и отправил материал с фактами хищения оружия и боеприпасов в СБУ Украины. Вместо того, чтобы провести разбирательство, спецслужбы устранили свидетеля", - сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

И все это за день до перемирия, названного "пасхальным". Очередное прекращение огня (о нем в Минске договорились представители контактной группы) назначено на субботу. Но в то, что Киев оставит Донбасс в покое, там никто не верит.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".