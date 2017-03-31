ООН: Ракка не должна превратиться во второй Мосул

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Представители ООН сделали заявление, согласно которому сирийская Ракка не должна превратиться во второй Мосул. Прежде всего, это обращение адресовано Международной коалиции. В настоящее время Ракка находится в окружении военнослужащих США и их союзников, а уже в ближайшие дни должен начаться штурм города.

Сирийская Ракка не должна превратиться во второй Мосул. Такое заявление сделали представители ООН. Обращение адресовано, прежде всего, Международной коалиции, передает "ТВ Центр".

В настоящий момент Ракка находится в окружении военнослужащих США и их союзников. Уже в ближайшие дни должен начаться штурм города. Его считают неофициальной столицей группировки "Исламское государство". Она запрещена в России. Вместе с боевиками в Ракке остаются более 400 тысяч мирных жителей.

По данным ООН, люди гибнут не только от рук террористов, но и от налетов так называемых "освободителей". 21 марта в результате авиа-удара коалиции была разрушена школа. Жертвами атаки стали десятки сирийцев.

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