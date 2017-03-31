В Уфе няня избивала семимесячного ребенка

Теги: дети Происшествие уфа

Шокирующий инцидент расследуют в Уфе. Няня применяла грубую силу к семимесячному ребенку. Все зафиксировала скрытая камера наблюдения. Мама мальчика забеспокоилась, когда он начал постоянно плакать и боялся оставаться дома. А потом на теле ребенка и вовсе появились гематомы.

Общаясь с журналистами, Гузель Махмудова не может сдержать слез. Она до сих пор пребывает в шоке от того, как няня обращалась с ее семимесячным малышом. Видеокамера, установленная в доме, запечатлела: ребенок плачет. Но вместо того, чтобы его успокоить, нанятая следить за ним женщина дергает ребенка за руки, силой переворачивает, поднимает, швыряет. Переворачивает опять и снова бросает его на кроватку. У малыша начинается самая настоящая истерика. А няня спокойно ложится на диван и включает телевизор, не обращая никакого внимания на крики младенца, передает "ТВ Центр".

"А следующее видео – она накрывает его подушкой и ложится. Слышно, как он захлебывается, потому что не может дышать. Вот она ему говорит, закрой рот, ложись, спи. Еще она мне говорит, я его не качаю, как ты, ты его балуешь. Она положила его, заталкивает ему бутылку в рот, он давится, кашляет", - рассказала мать ребенка Гузель Махмудова.

Скрытую камеру в доме Гузель установила совсем не из любопытства, а от беспокойства по поводу поведения ребенка. Исмаил категорически не хотел оставаться дома с 56-летней няней, когда мама уходила на работу, вцеплялся в нее мертвой хваткой и устраивал истерики. У него нарушился сон, появился страх громких звуков и боязнь посторонних людей. А потом девушка обнаружила гематомы на голове у малыша.

Няню порекомендовали знакомые: мол, адекватная, без вредных привычек. Молодая мама платила женщине 700 рублей в день. Деваться было некуда: ребенка Гузель воспитывает одна, поэтому на работу пришлось выйти рано. Воспитательница, сама мать двоих детей, жестокое обращение с малышом отрицает и обвиняет во всем саму Гузель. Правда, встретиться с журналистами лицом к лицу отказалась.

Няня уверяет: договор с ней не хотела заключать именно Гузель, чтобы не платить налоги. Правда, вряд ли сама она декларировала неофициально полученный доход. Да и ее лицензии на подобную деятельность тоже никто не видел. Договаривались же по знакомству.

Гузель Махмудова обратилась в полицию. Следователи начали проверку. Правда, расследуют не жестокое обращение или избиение ребенка, а факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ролики о том, как няни ведут себя, когда думают, что их никто не видит, в интернете появляются с пугающей регулярностью. Правда, за издевательства над подопечными воспитательница может быть наказана, хоть и большим, но просто штрафом. Так было в Красноярске, где няня била 9-месячного мальчика и закрывала его полотенцем, чтоб не кричал. Вместо трех месяцев тюрьмы, которые предполагаются за данное преступление, местная Мэрри Поппинс отделалась тремя месяцами исправительных работ и выплатой в 100 тысяч рублей в пользу семьи ребенка.

После всего произошедшего Гузель Махмудова решила пока посидеть с малышом сама, с деньгами обещала помочь мама. Девушка надеется, что в будущем ей удастся получить и место в садике.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".