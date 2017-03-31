В Петербурге возбудили дело против коллекторов, "замуровавших" жильцов дома

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении коллекторов, которые заблокировали квартиры в целом подъезде. Таким образом они хотели заставить одного из жильцов дома погасить заём. Только, как оказалось, должник по указанному адресу никогда не проживал. Но сотрудников агентства этот факт не смутил. Долг они предложили оплатить пострадавшим соседям.

Почти на всех дверях подъезда - следы монтажной пены. Утром, попытавшись выйти из своих квартир, люди обнаружили, что замки залиты быстрозатвердевающим раствором. Говорят, еще повезло, рано заметили – бдительные соседи увидели незнакомцев, входящих в подъезд, передает "ТВ Центр".

Оказалось, таким образом коллекторы решили выбить долг у одного из жильцов. Об этом соседи узнали вот из такого уведомления: имя и фамилия, номер квартиры, сумма долга. Вот только владелец указанной квартиры о должнике ничего не знает.

Позвонив по указанному телефону, люди выяснили, что долг женщины, указанной в уведомлении, передан коллекторскому агентству "Терек". Чтобы решить проблему, соседям было предложено погасить кредит. Жильцы подъезда написали заявление в полицию. Деятельностью коллекторского агентства заинтересовались следователи. Возбуждено уголовное дело.

Жильцы дома по улице Ольминского убеждены: в их подъезде орудовали вовсе не коллекторы, а обычные рэкетиры, которые до сих пор живут по негласным правилам 1990-х. В 2017 году вступил в силу федеральный закон, в котором четко прописаны правила общения с должниками. Да и в профессиональных коллекторских агентствах давно поняли: личные контакты с подопечными только навредят делу.

Кого именно псевдоколлекторы указали в своем уведомлении, сейчас тоже выясняют следователи. Очевидно, что именно этот адрес был прописан в каком-то кредитном договоре. Номер телефона, по которому должницу просили связаться, уже недоступен.

Несмотря на уголовное дело, жильцы этого подъезда продолжают оставаться в страхе, ведь те, кто заблокировал замки входных дверей монтажной пеной, пообещали вернуться и сделать это снова. А потом устроить пожар на лестнице. И пока злоумышленники не задержаны, нет гарантии того, что они не исполнят свое обещание.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.