В центре Мариуполя взорвался автомобиль с полковником СБУ
Сотрудник украинских правоохранительных органов погиб при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в центре Мариуполя. Глава управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что произошедшее, скорее всего, является терактом.
В Мариуполе утром 31 марта на проспекте Металлургов на воздух взлетел автомобиль Toyota Land Cruiser. Как передает украинский сайт "Вестей", из-за взрыва вылетели окна в соседних домах.
Водитель внедорожника погиб на месте. По данным сайта "112 Украина", он был сотрудником правоохранительных органов. Это полковник СБУ Александр Хараберюш.
#Мариуполь pic.twitter.com/SkQOoX6r0u— Roman Uriev (@RUriev) 31 марта 2017 г.
Между тем, глава управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил в своем Facebook, что случившееся могло быть терактом. Он подчеркнул, что его могла организовать диверсионно-разведывательная группа "террористов ДНР". По его словам, в Мариуполе и на всей территории Донецкой области усиливается работа полицейских подразделений.