В центре Мариуполя взорвался автомобиль с полковником СБУ

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Сотрудник украинских правоохранительных органов погиб при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в центре Мариуполя. Глава управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что произошедшее, скорее всего, является терактом.

В Мариуполе утром 31 марта на проспекте Металлургов на воздух взлетел автомобиль Toyota Land Cruiser. Как передает украинский сайт "Вестей", из-за взрыва вылетели окна в соседних домах.

Водитель внедорожника погиб на месте. По данным сайта "112 Украина", он был сотрудником правоохранительных органов. Это полковник СБУ Александр Хараберюш.

Между тем, глава управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил в своем Facebook, что случившееся могло быть терактом. Он подчеркнул, что его могла организовать диверсионно-разведывательная группа "террористов ДНР". По его словам, в Мариуполе и на всей территории Донецкой области усиливается работа полицейских подразделений.