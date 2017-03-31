Единый билет в Крым можно будет оформить за 60 дней до поездки

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Единый билет в Крым можно будет приобрести за два месяца до поездки. Постановление об этом подписал Дмитрий Медведев. Раньше единый билет можно было оформлять за 45 дней до путешествия. Отмечается, что его стоимость осталась на уровне прошлого года.

Единый билет в Крым теперь можно будет оформлять за 60 дней до поездки, а не за 45, как раньше. Постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Документ вносит изменения в порядок пассажирских перевозок на полуостров и обратно во время туристического сезона с 30 апреля до 30 сентября. По единому билету, а он включает в себя поезд, автобус и переправу, можно добраться до семи городов. Это Керчь, Симферополь, Севастополь, а также Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта. Стоимость осталась на уровне прошлого года.

Кроме того, больше стало субсидируемых авиамаршрутов в Крым. Правительство увеличило их количество до 61. К действующим добавили перелеты из Сочи, Орска и Сыктывкара.