Грузовик с водкой врезался в тепловоз в Москве. Видео

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Фура с водкой перевернулась после столкновения с тепловозом на юго-востоке столицы. В результате происшествия никто не пострадал. В интернете появилась видеозапись с места аварии.

На юго-востоке столицы произошло ДТП с участием грузового автомобиля с прицепом и тепловоза. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги. Инцидент произошел в ночь на пятницу на станции Перерва.

"В результате произошедшего столкновения фура опрокинулась, содержимое грузового прицепа оказалось на железнодорожном полотне. Локомотив получил незначительные повреждения поручней", - говорится в сообщении.

По информации некоторых СМИ, грузовик был загружен водкой. В результате происшествия никто не пострадал. Данная ситуация не повлияла на график движения поездов.