Мужчина погиб под электричкой в Москве

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Мужчина погиб под колесами электрички на западе Москвы. В результате происшествия задерживается движение поездов в сторону Москвы на Белорусском направлении.

Электричка сбила мужчину на железнодорожной станции "Фили" в Москве. В результате пострадавший скончался, передает ТАСС.

В связи с инцидентом, движение поездов в сторону Москвы на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживается, информирует Агентство "Москва".

По предварительной информации, погибший нарушил правила безопасного поведения на железной дороге и вышел на пути перед приближающимся поездом. Увидев на рельсах человека, машинист поезда, следовавшего в Москву, применил экстренное торможение и подал звуковые и световые сигналы. Тем не менее, затормозить перед мужчиной электричка не успела.