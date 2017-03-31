Теги: Спорт плющенко олимпиада

Российский фигурист Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры спортсмена. При этом, он допустил, что может поехать на Олимпиаду-2018 в качестве тренера. По его словам, он открывает свою академию 5 апреля, после чего, расскажет о дальнейших планах.

Знаменитый двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не поедет на Олимпийские игры 2018 года в качестве спортсмена. По его словам, он завершил карьеру, передает ТАСС.

"Что касается меня, то я не поеду как спортсмен. Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть и поеду", - сказал он в эфире "Матч ТВ".

Между тем, по данным Агентства "Москва", знаменитый фигурист лишь собирается объявить о планах по завершению карьеры 5 апреля на открытии академии.

Вице-премьер России Виталий Мутко уже прокомментировал решение Плющенко. "Благодарю за служение спорту, большой спортсмен. Дети будут ориентироваться на него и меньше падать", - приводит его слова "Интерфакс".

В октябре 2015 года Плющенко попал в список кандидатов в сборную России для подготовки к зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Всего в него вошли 718 человек.

В 2014 году Плющенко уже объявлял о завершении карьеры. Это произошло после его выступления на Олимпиаде в Сочи, где он завоевал золотую медаль в составе сборной России в командных соревнованиях. Однако после этого он снялся с индивидуальных прокатов, заявив о травме спины. Тем не менее, после Игр в Сочи 32-летний спортсмен перенес операцию на спине, а затем заявил о желании участвовать в Олимпиаде 2018 года.

Игры-2014 стали для Плющенко четвертыми. Это уникальное достижение среди фигуристов-одиночников. Кроме того, Плющенко трижды становился чемпионом мира и семь раз был чемпионом Европы.

Читайте также:

Виктор Ан выступит за Россию на Олимпиаде-2018

В Германии не исключают отстранения России от двух ближайших Олимпиад

В МОК озвучили условия участия России в Олимпиаде-2018

Экс-тренер российских биатлонисток призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018