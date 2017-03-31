В Москве 1 апреля откроется Консультативно-правовой центр по вопросам призыва

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В столице в эту субботу откроется Консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу. Он будет работать в городской военной прокуратуре.

В Московской городской военной прокуратуре на период весенней призывной кампании 2017 года с 1 апреля будет создан Консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.

Призывники и члены их семей смогут получить разъяснения положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы.

К работе центра будут привлечены представители юридических служб или призывных отделений районных отделов военного комиссариата Москвы, а также медицинские специалисты призывных комиссий.

Прием населения по вопросам призыва будет проходить по адресу: Москва, Хорошевское шоссе, дом 38 "Д", строение 2, либо по телефонам: +7(499)195-05-10, +7(495)693-59-49.