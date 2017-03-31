Московский зоопарк с апреля перейдет на летний режим работы

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С 1 апреля Московский зоопарк переходит на летний режим работы. Он будет открыт для посетителей с 9 часов утра до 20 вечера. Кроме того, в вольерах животных зоопарка недавно произошли обновления: проснулись медведи, вылупились птенцы пингвинов Гумбольдта и родился детеныш сычуаньского такина.

Московский зоопарк с 1 апреля перейдет на летний режим работы и будет открыт для посетителей на два часа дольше – с 9 утра до 20 часов вечера. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы. При этом кассы будут закрываться за час до конца работы зоопарка.

Отмечается, что в летнем сезоне москвичей ожидает много интересного. В частности, для школьников разработали специальные интерактивные лекции и экскурсии, а для любителей садоводства организуют курсы, на которых расскажут о принципах органического земледелия.

Кроме того, в вольерах животных также происходят обновления. Не так давно в зоопарке проснулись медведи, вылупились птенцы пингвинов Гумбольдта и родился детеныш сычуаньского такина.