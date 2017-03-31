В Кремле не интересовались набором "русских" статистов для учений НАТО

Теги: Политика совфед нато песков учения пушков

Российские спецслужбы должны знать о поиске "русскоязычных статистов" для натовских учений, который ведет кадровое агентство Optronic HR в Германии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ. По его словам, в Кремле за этой темой не следят.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос, связанный с поиском немецким кадровым агентством Optronic HR "русскоязычных статистов" для натовских учений стоит адресовать спецслужбам. По его словам, в Кремле за этой темой не следят, передает "Интерфакс".

"У нас есть специальные службы, у нас есть разведка, в том числе военная. Убежден, что они обладают всей необходимой информацией", - подчеркнул представитель Кремля.

Информацию о "русскоязычных статистах" прокомментировали в Совфеде. В частности, первый зампред комитета высшей палаты Парламента по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что это может говорить о подготовке США и НАТО к ведению военных действий на территории России. Также они несут "провоцирующий заряд", когда "Россию буквально толкают на спонтанные непродуманные действия".

В свою очередь, еще один член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков отметил, что речь действительно может идти о подготовке солдат альянса к действиям на территории России.

Зачем НАТО учения в Германии с "русскими статистами", изобр. мирное население?! Ответ один: подготовка солдат к действиям на терр-рии России — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 марта 2017 г.

Кроме того, сенатор рассказал о "гуманных" деталях учений. По его словам, в "русских" статистов будут стрелять холостыми патронами.

Выясняются "гуманные" детали: в русских статистов на учениях будут стрелять холостыми патронами. С т.зр. НАТО это должно снять все вопросы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 марта 2017 г.

Ранее СМИ узнали, что одно из кадровых агентств Германии опубликовало объявление с приглашением статистов российского происхождения для участия в учениях НАТО. Они должны стартовать 28 апреля. Предполагается, что нанятые актеры будут играть роль мирных жителей в зоне потенциального конфликта, информирует ТАСС.