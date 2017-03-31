"Лукойл" и "Роснефть" начнут бурение на Таймыре

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Запасы и перспективы арктического региона России колоссальны. Об этом в пятницу заявил Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с главой нефтяной компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов доложил премьеру Дмитрию Медведеву о скором начале работ на полуострове Таймыр. Там компания "Лукойл" совместно с "Роснефтью" уже в ближайшие 10 дней приступит к так называемому "разведывательному" бурению. Алекперов выразил надежду, что полуостров станет новой нефтегазовой провинцией.

В свою очередь Медведев одобрил идею георазведки и отметил необходимость добычи полезных ископаемых.