На МЦК вручили подарки 50-миллионному пассажиру

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В пятницу на МЦК торжественно встретили 50-миллионного пассажира. Это произошло на станции "Деловой центр". Москвичу подарили карту "Тройка" на годовой проезд по МЦК, сувениры от метро, а также "Золотую карту РЖД бонус" и фотоаппарат.

На Московском центральном кольце в пятницу встретили 50-миллионного пассажира. Торжественный момент произошел на станции "Деловой центр", передает "ТВ Центр".

Для москвича Александра Журавлева, который в утренний час спешил на работу в Экспоцентр, это стало полной неожиданностью. Пассажиру подарили карту "Тройка" на годовой проезд по МЦК, сувениры от метро, а также "Золотую карту РЖД бонус" и фотоаппарат, чтобы мужчина мог запечатлеть на память лучшие моменты во время поездок на Московском центральном кольце.