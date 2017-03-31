К началу весеннего призыва в Москве создано 12 научных рот

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1 апреля стартует весенний призыв в армию. Как показывает практика, столичные призывники отличаются хорошим здоровьем. 80% из тех, кто проходит медкомиссию, признаются годными к военной службе. Ещё одна особенность - высокий уровень образования. С учётом этого в Москве созданы 12 научных рот, куда призовут самых одарённых выпускников вузов.

Сегодня понятие "уклонист" уходит в прошлое. Молодые люди, которым уже исполнилось 18, в военкоматы приходят добровольно, и даже до официального старта призывной компании, передает "ТВ Центр".

"В последние годы увеличилось количество граждан, желающих пройти военную службу. Меньше бегает от службы в армии. Приходят люди, даже до призыва, пытаются пройти у нас медицинскую комиссию, заявить о своих желаниях прохождения службы. Выбрать род войск и вид вооруженных сил, где они хотят служить", - рассказал военный комиссар Перовского района Москвы Роман Романичев.

Артему 25. Он успел закончить Московский авиационный институт. Сейчас работает по профессии. А вот когда сообщил родителям о своем желании пойти в армию, то они его полностью поддержали. Хотя теперь медицинский осмотр в российских военкоматах пройти не так просто.

Врачи проверяют будущих призывников очень внимательно. Зрение должно быть стопроцентным. Никакого плоскостопия и сколиоза. Давление - как у космонавтов. Отбор тут почти "конкурсный", ведь в последние годы желающих пройти службу в российской армии больше, чем свободных мест.

В этом году весенний призыв на службу в российской армии стартует 1 апреля. Обследование и отбор призывников продлится 3,5 месяцев. За этого время по всей стране Министерство обороны планирует набрать около 130 тысяч новобранцев, которые пройдут срочную службу в течение одного года.

Андрей Сидоренко, Валерий Белинский, Юрий Петров, "ТВ Центр".