В Подмосковье прошли учения МЧС по борьбе с последствиями половодья

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В Подмосковье прошли учения МЧС, где отрабатывались навыки борьбы с последствиями половодья. В столичном регионе - более 100 населенных пунктов, которым может грозить затопление. И спасатели должны быть готовы к активным действиям с использованием различных технических средств.

Здесь даже не знаешь, куда смотреть. Все происходит одновременно и на огромной территории. С одной стороны – работы по тушению пожара, с другой - спасение утопающих. Действия отработаны до автоматизма. В ход идет вся техника, передает "ТВ Центр".

По легенде вертолет летит на другой берег забрать пострадавшего. Медлить нельзя - важна каждая секунда. Для таких операций использование вертолета - лучшее решение.

Длится все от силы минут 15. Работа четкая и слаженная и только с первого взгляда кажется простой. К примеру, эвакуировать рыбаков, отколовшихся на льдине, прилетает вертолет Ка-32. Приводниться спасателю получается не с первого раза - маневр очень сложный. Вертолет должен зависнуть в воздухе, в то время как спасатель на тросе спускается вниз и прикрепляет пострадавшего к себе. Помимо такой тяжелой техники в ход идет и поменьше. Обладает теми же функциями, что и большой вертолет, но при этом гораздо легче и мобильнее.

Все учения отрабатывает возможную угрозу паводка в подмосковном регионе. Жители соседней деревни Берхино знают об этом не понаслышке. Их небольшая речка Осетр весной превращается в бурлящий горный поток и затапливает мост. Приходится забывать про машины и перебираться на большую землю на лодке. Местные жители уже научились предсказывать это явление по малейшим погодным изменениям.

Разлив реки чаще всего бывает в середине апреля. В этом году весна наступила на месяц раньше, вот и вода вышла из берегов не по расписанию. Пока, правда, не критично - на 10 сантиметров. По мосту пока разрешают проезжать на высоких машинах и пересекать его в резиновых сапогах. На всякий случай рядом дежурят МЧС и пожарные. Готова даже лодочная переправа. Однако людей эта ситуация, скорее, не пугает, а забавляет. Толпами приезжают фотографироваться.

Зрелище, конечно, интересное, но весьма опасное. Всего в Московской области 114 населенных пунктов, которые находятся в зоне потенциального подтопления. По словам МЧС, пик паводка уже миновал, однако готовы ко всему.

Александра Сергомасова, Александр Медведев, Илья Хуртин, "ТВ Центр".