В Звёздном городке начались экзаменационные тренировки космонавтов

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В Звёздном городке в пятницу начались экзаменационные тренировки космонавтов, которые 20 апреля должны стартовать к Международной космической станции на корабле "Союз МС". К занятиям приступили четыре человека - россияне и американцы. Но в полёт отправятся только два.

Все, как и положено на настоящем экзамене: билеты и приемная комиссия. Только задания - космические. Участники 52-ой экспедиции МКС Фёдор Юрчихин и Джек Фишер в шутку прозвали себя Том Сойер и Гекльберри Финн. Ведь им вдвоем предстоит отправиться в космические приключения. Правда, сокращенный состав экипажу задач не убавил. Скорее, напротив. Космонавтам уже объявили о предстоящей шестидневке и рабочих субботах, передает "ТВ Центр".

"Что касается российского сегмента, это очень много ремонтных работ, связанных с новой вентиляцией, ведь жизнь на месте не стоит. Наше оборудование - сегмент - создавался больше 15 лет назад, за это время появилось новое оборудование. Будут и новые эксперименты", - рассказал командир ТПК "Союз МС - 04" Фёдор Юрчихин.

Экипаж впервые попробует выйти в открытый. Затем приступают к апробации корабля "Союз МС - 04", перед этим скрепив и свой союз дружественным рукопожатием. "Я думаю, МКС - самый хороший пример международного сотрудничества и мы должны помнить, что никто не сделает этого один. И мы работаем, мы исследуем вместе. Одна команда", - отметил бортинженер Джек Фишер.

Тренировочный комплекс российского модуля - точная копия Международной космической станции. Все оборудование как в космосе. Сейчас на нем как раз тренируются космонавты. А чтобы они были готовы к любой нештатной ситуации, технически здесь воспроизводится любая авария, которая может случиться на орбите.

За неуд - хвосты и пересдача. Такое хоть редко, но бывает. И это только предполетная экзаменация. Впереди у космонавтов предстартовое тестирование уже на "Байконуре", куда они отправятся через несколько дней.

Елена Сахно, Валерий Белинский, Юрий Петров, "ТВ Центр".