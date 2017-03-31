Ряд стран готов бойкотировать "Евровидение" из-за ситуации с Самойловой

Теги: Украина евровидение самойлова

Многие вещательные компании, входящие в EBU, разгневаны ситуацией с российской исполнительницей Юлией Самойловой, которой закрыли въезд на Украину. В связи с этим существует риск того, что некоторые страны не будут представлены на предстоящем в мае песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве.

Ситуация, сложившаяся с российской певицей Юлией Самойловой, вызывает гнев почти у всех компаний, которые входят в Европейский вещательный союз (EBU). Об этом говорится в послании главы союза Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, передает ТАСС.

По ее словам, некоторые из них раскритиковали решение Киева и "рассматривают вопрос отказа от участия в данном событии". Дельтенре напомнила, что ранее ни одна страна не позволяла себе запрещать исполнителям принимать участие в конкурсе и подчеркнула, что EBU не хотел бы такого прецедента в 2017 году.

В своем послании глава EBU попросила Гройсмана вмешаться в ситуацию и "обеспечить для российской исполнительницы возможность въезда на Украину". В противном случае, как утверждает Дельтенре, это будет иметь очень большие негативные последствия для международной репутации Украины "как современного и демократического европейского государства".

Кроме того, она подтвердила, что отсутствие решения этой проблемы может поставить под вопрос дальнейшее участие Украины в конкурсах "Евровидение".

Ранее в интервью швейцарскому изданию Blick Дельтенре заявила, что Киев потеряет право на проведение "Евровидения" в случае, если не решит в ближайшее время ситуацию с Юлией Самойловой.

22 марта СБУ запретила Юлии Самойловой посещать Украину в течение трех лет из-за нарушения законодательства страны. На данный момент, россиянка не сможет приехать в Киев и выступить на "Евровидении". Украинские власти решили, что Самойлова, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление правительства страны, согласно которому, иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

После этого EBU выступил с предложением организовать прямую трансляция выступления россиянки во время конкурса. Однако в России и на Украине от этой идеи отказались. Тем не менее, в союзе подчеркнули, что готовы добиваться участия россиянки в "Евровидении".

Читайте также:

Россия не будет искать замену Самойловой на "Евровидении"

Российское ТВ отказалось транслировать выступление Самойловой дистанционно

Киев запретит трансляцию выступления Самойловой на "Евровидении"