Больницы Москвы получили 25 тыс. единиц хирургического оборудования

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В пятницу в НИИ имени Склифосовского после ремонта открылся новый операционный блок. Итоги работ проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин.

В пятницу мэр столицы Сергей Собянин проверил ремонт операционного блока в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Площадь реконструкции составила более трёх тысяч квадратных метров. Теперь тут расположены восемь операционных залов, все они оснащены самым современным оборудованием. Врачи смогут проводить операции любой сложности. Мэр подчеркнул, что развитие хирургии является одним из приоритетов программы "Столичное здравоохранение".

"У москвичей практически вообще исчезла очередь на проведение плановых операций. За счет того, что мы практически на 30% увеличили объем возможностей оказания операционной помощи серьезной, практически исчезли очереди на плановые операции", - приводит слова Собянина АГН "Москва".