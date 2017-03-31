Власти Москвы задумались о льготной ипотеке для жителей "хрущевок"

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В Москве могут запустить льготную ипотеку для жителей "хрущевок". Предполагается, что программа будет рассчитана на жителей сносимых домов, которые при переселении захотят приобрести квартиры большей площади. Окончательное решение пока не принято.

Жителям сносимых пятиэтажек могут предложить льготную ипотеку. Как пишет "Ридус", программа будет рассчитана на тех жителей, которые при переселении захотят приобрести квартиры большей площади.

"Мы не исключаем, что часть жителей сносимых домов при переселении захочет улучшить свои жилищные условия за счет покупки дополнительных площадей", - сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Механизм реализации программы льготного кредитования пока прорабатывается. К работе могут привлечь "Агентство ипотечного жилищного кредитования".

О запуске новой программы сноса старых домов в Москве стало известно в конце февраля. Городские власти собираются снести около восьми тысяч домов и переселить более полутора миллионов человек. Стоимость программы оценивается в несколько триллионов рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заверил, что жителей пятиэтажек будут переселять в квартиры с такой же жилой площадью, но общая площадь может увеличиться за счет прихожих, кухонь и санузлов.

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