Минобороны США: Пентагон не ждет от Москвы тесного сотрудничества

Теги: В мире сша россия пентагон

Глава Пентагона заявил, что не ждет от России тесного сотрудничества, так как она выбирает путь "стратегического противника". Ранее Мэттис говорил, с Россией надо вести диалог "с позиции силы", так как она может действовать "вопреки международному праву".

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что у Соединенных Штатов скромные ожидания по поводу сотрудничества с Россией.

"В настоящий момент Россия выбирает путь стратегического противника, именно поэтому у нас могут быть очень скромные ожидания по поводу того, где мы можем сотрудничать с Россией по сравнению с тем, что мы имели 5-10 лет назад", - передает его слова ТАСС.

Ранее Мэттис заявил, что с Россией необходимо говорить "с позиции силы". По его словам, Вашингтон заинтересован во взаимодействии с Москвой, но необходимо защитить себя, если Россия решит действовать вопреки международному праву.

Читайте также:

Мэттис отказался отвечать на слова Шойгу о жестком диалоге с Россией

В Госдуме прокомментировали слова Мэттиса о России