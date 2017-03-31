Медведев представил декларацию о своих доходах

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Все члены правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, в соответствии с законодательством подали декларации о доходах. Они будут опубликованы после соответствующей проверки на сайте кабинета министров в течение месяца.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и другие члены правительства подали декларации о своих доходах за 2016 год. После соответствующей проверки они будут опубликованы на сайте кабинета министров, пишет "Русская планета".

Высокопоставленные госслужащие должны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

Год назад о наибольшем доходе среди членов кабмина отчитался министр по работе с Открытым правительством Михаил Абызов. Он задекларировал более 455,5 миллионов рублей. Доход Абызова оказался почти в 52 раза больше, чем Медведева.

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