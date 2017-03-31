Песков видит во встрече Путина и Трампа шанс на улучшение отношений

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что личная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может помочь в улучшении отношений обеих стран. По его словам, нормализация отношений возможна, если в ходе переговоров главы государств решат, что хотят восстановить диалог.

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может дать шанс улучшению отношений России и США. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Я думаю, что если оба президента встретятся, обменяются мнениями, и если они решат, что они хотят восстановить диалог, тогда будет шанс на то, что отношения улучшатся", - заявил он.

Накануне Владимир Путин, выступая на Арктическом форуме в Архангельске, заявил, что он готов встретиться с Дональдом Трампом. Однако, по его словам, предварительно необходимо договориться о параметрах встречи. Путин отметил, что нынешняя ситуация в США не дает президенту заниматься своей повесткой. Российский лидер подчеркнул, что как только ситуация выправится, Москва и Вашингтон договорятся о встрече.

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