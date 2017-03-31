МВД предостерегает от участия в несанкционированной акции 2 апреля в Москве

Теги: Общество полиция акция москва

Московская полиция предостерегает граждан от участия в несанкционированной акции на Красной площади в ближайшее воскресенье. Сообщения о ней распространяются в различных социальных сетях. В МВД отметили, что в мэрию не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день.

Столичная полиция предостерегает граждан от участия в несанкционированной акции на Красной площади 2 апреля, сообщения о которой распространяются в различных социальных сетях. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля столичное ГУ МВД России отмечает, что в мэрию не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день", - говорится в сообщении. Более того, по информации полиции, сами якобы организаторы данного мероприятия, которым приписывается эта инициатива, отвергают в ней свое участие.

В связи с этим правоохранительные органы предупреждают, что проведение такой акции не было санкционировано. Столичные полицейские предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы.

Читайте также:

Мужчина погиб под электричкой в Москве

Грузовик с водкой врезался в тепловоз в Москве. Видео

Тело мужчины с проломленным черепом найдено на юго-востоке Москвы

Полиция задержала устроившего стрельбу мужчину в Бирюлеве