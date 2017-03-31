Российская компания доставила в США партию ракетных двигателей

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НПО "Энергомаш" поставило компании Orbital ATK из США партию из трех двигателей РД-181. Партию доставили воздушным транспортом в США. Американская компания планирует использовать их на первых ступенях ракет-носителей Antares для доставки грузов на МКС.

Российская компания "Энергомаш" поставила американской компании Orbital ATK в рамках действующего контракта первую в этом году партию жидкостных ракетных двигателей РД-181, передает "МИР24".

Три двигателя были доставлены 29 марта воздушным транспортом в США, где стороны подписали акты сдачи и приемки. РД-181 будут использоваться на первых ступенях ракет-носителей Antares для доставки грузов на Международную космическую станцию.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия не прекратит поставки двигателей для космических аппаратов США в качестве ответной меры на введенные Вашингтоном экономические санкции в отношении Москвы. "Мы никогда не действуем по принципу: купил билет и не поехал", - отметил президент.

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