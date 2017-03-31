Песков об отношениях США и России: хуже, чем в период "холодной войны"
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По мнению пресс-секретаря президента, состояние отношений США и России "хуже, чем во времена "холодной войны".
Отношения России и США находятся в еще более худшем состоянии, чем во времена "холодной войны", полагает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Новая холодная война? Возможно, даже хуже", - передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, не оказались ли две страны в положении "холодной войны".
Песков рассказал, что не видит дружественных жестов со стороны США и приводит пример с высылкой 35 российских дипломатов и меры против собственности России в Америке, принятые при администрации Барака Обамы.
Ранее Песков сообщил, что личная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом может помочь в улучшении отношений обеих стран. По его словам, нормализация отношений возможна, если в ходе переговоров главы государств решат, что хотят восстановить диалог.
Холодная война – период конфронтации между СССР и США с 1946 по 1991 годы. Она сопровождалась гонкой вооружений, дипломатическими конфликтами и идеологическим противостоянием.
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