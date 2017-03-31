Турция может начать новую операцию в Сирии в течение месяца

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Турция готовит новую военную операцию на территории Сирии. Как сообщили представители оппозиции из "Свободной сирийской армии", их совместная с турецкими войсками операция может начаться в течение ближайшего месяца.

Турция в течение месяца начнет в Сирии новую военную операцию совместную с группировками сирийской оппозиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей "Сирийской свободной армии".

На вопрос о том, когда "Сирийская свободная армия" и войска Турции возобновят боевые действия против террористов на территории Сирии, один из полевых командиров ССА в составе Высшего комитета по переговорам Ахмед Усман ответил, что "менее, чем через месяц".

"Целью "Щита Евфрата" было достичь города Эль-Баб для его освобождения. Сейчас мы изучаем вопрос проведения новых операций, возможно с другим названием", - отметил он.

Ранее турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил о завершении военной операции "Щит Евфрата" на севере Турции. По его словам, ее итоги признаны успешными. Йылдырым отметил, что все дальнейшие военные операции на сирийской территории будут проводиться под другими названиями.

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