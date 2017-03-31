ФОМ: 64% россиян проголосовали бы за Путина

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Работу Владимира Путина на посту президента одобряет 81% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы 64% респондентов, говорится в исследовании.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 64% россиян проголосовали бы за Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного 25-26 марта фондом "Общественное мнение".

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряет 81% россиян. 78% участников опроса заявили, что доверяют российскому лидеру. Премьер-министру Дмитрию Медведеву, согласно результатам исследования, доверяют почти вдвое меньше россиян - 41%.

В феврале ВЦИОМ зафиксировал стабильно высокий уровень доверия россиян к Путину. По данным центра, в период с 9 по 15 января одобряли работу главы государства 85,3% респондентов, а спустя две недели - 85,6%.

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