Рогозин поздравил Илона Маска с повторным запуском Falcon 9

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Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин "сердечно" поздравил главу компании SpaceX Илона Маска с успешным повторным запуском ракеты-носителя Falcon 9. При этом зампред российского правительства отметил, что у "Роскосмоса" несколько иные взгляды на эту тему.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин поздравил главу компании SpaceX Илона Маска с успешным повторным запуском ракеты-носителя Falcon 9. Об этом вице-премьер заявил в ходе заседания коллегии ВПК России "О стратегии развития "Роскосмоса".

"Мы его все сердечно поздравляем, это очень интересная технология", - передает его слова "Интерфакс".

При этом вице-премьер отметил, что у российской космической корпорации "несколько другие взгляды на эту тему", однако подчеркнул, что опыт многоразовых ракет "надо обсуждать".

Ранее компания Илона Маска SpaceX осуществила успешный повторный запуск уже отправлявшейся в космос первой ступени ракеты Falcon 9. Глава компании назвал это важным этапом в развитии космической отрасли. Следующей вехой Маск назвал повторный запуск ракеты за 24 часа.