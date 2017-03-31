ВС России пополнились военными подразделениями Южной Осетии

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Россия и Южная Осетия подписали соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений армии республики в состав Вооруженных сил России. Соглашение призвано укрепить безопасность в регионе и пресекать возобновление боевых действий.

Министры обороны России и Южной Осетии подписали межгосударственное соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений армии республики в состав ВС России.

"Сегодня подписываются два документа. Первый - это передача в подчинение Вооруженных сил России части подразделений Вооруженных сил Южной Осетии, а также соглашение по деятельности фелъдегерских служб по линии Минобороны", - цитирует ТАСС слова министра обороны России Сергея Шойгу.

Соглашение призвано укрепить безопасность в регионе и пресекать возобновление боевых действий, особенно повторения 2008 года, когда обострился грузино-осетинский конфликт.

Шойгу напомнил, что на территории Южной Осетии уже находится 4-я российская военная база, которая защищает южные границы России и территорию республики.

Ранее 14 марта президент Владимир Путин одобрил соглашение с Южной Осетией о вхождении ее некоторых военных подразделений в состав ВС России.

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