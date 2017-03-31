Россия запустит в космос сверхтяжелую ракету в 2035 году

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Запуск российской сверхтяжелой ракеты-носителя в космос запланирован на 2035 год. Об этом говорится в материалах "Роскосмоса" по стратегии развития космической отрасли. Ракета будет состоять из ступеней ракет "Ангара-А5В" и "Феникс".

Запуск в космос сверхтяжелой ракеты-носителя запланирован на 2035 год. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы "Роскосмоса" по стратегии развития космической отрасли.

Как отмечается в документе, ракета будет состоять из ступеней ракет "Ангара-А5В" и "Феникс".

Как сообщил замглавы "Роскосмоса" Юрий Власов, опытно-конструкторская работа над "Фениксом" начнется в ближайшее время. Это будет ракета среднего класса, которая впоследствии будет использована в качестве первой и второй ступеней сверхтяжелой ракеты. Летные испытания "Ангары-А5В" начнутся в 2027-2028 годах.

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