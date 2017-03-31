ФАС раскритиковала идею сенатора ограничить работу гипермаркетов

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Сенатор Сергей Лисовский разработал поправки в законодательство, ограничивающие время работы гипермаркетов в будние дни и запрещающие их работу в воскресенье. Федеральная антимонопольная служба считает, что рыночное регулирование приоритетнее административных мер, а вопрос об ограничениях неактуален.

В Федеральной антимонопольной службе раскритиковали идею сенатора Сергея Лисовского ограничить время работы гипермаркетов в будние дни и запретить их работу в воскресенье для того, чтобы поддержать малые предприятия торговли. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова, "это не наш путь". Он считает, что рыночное регулирование приоритетнее административных мер, а вопрос об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров неактуален.

Ранее Лисовский, занимающий пост замглавы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, рассказал, что в работе над поправками в закон "О торговле" участвует вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. На рассмотрение Госдумы законопроект, по его словам, планируется внести в осеннюю сессию.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что не поддерживает озвученную в Совете Федерации идею ограничить время работы гипермаркетов.

"Мне и моим коллегам ничего не известно об инициативе, заявленной профильным комитетом Совета Федерации. Данный вопрос не обсуждался с участниками проекта "Честная цена". Считаю, что это никак не связано с нашим мониторингом", - заявила Яровая.

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