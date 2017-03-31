НАТО рассчитывает принять Черногорию в альянс к концу июня

Теги: Политика нато черногория россия столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что завершить прием в альянс Черногории планируется к концу июня. По его словам, ожидается, что к этому времени все страны-участницы ратифицируют протокол о вступлении республики в организацию.

Завершить прием Черногории в НАТО планируется к концу июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

"Мы ожидаем, что страны-члены ратифицируют к концу июня официальный протокол о вступлении Черногории в НАТО", - сказал он.

Черногория получила статус наблюдателя в НАТО в 2016 году. Тогда был подписан протокол о вступлении в альянс. В среду американский сенат одобрил договор о вступлении Черногории в НАТО.

В России вступление республики в альянс считают попыткой изменить военный и политический ландшафт в Европе. В российском МИД заявили, что не оставят этот шаг без ответа.

Читайте также:

Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО

Британские СМИ обвинили Россию в организации госпереворота в Черногории

МИД назвал провокацией "извинения" Патрушева за события в Черногории