Минтруд раскритиковал идею увеличения отпусков

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В Минтруде заявили, что "ни в коем случае нельзя не сокращать и не увеличивать отпуска" и раскритиковали идею увеличить отпуск на 15 дней за ненормированный рабочий день. В ведомстве полагают, что в трудовом кодексе все сбалансировано.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин не поддержал инициативу депутатов от ЛДПР об увеличении продолжительности отпуска за переработки.

"Я не думаю, что сейчас нам нужно говорить о том, что у нас недостаточно отпусков. В трудовом законодательстве в этом плане все сбалансировано", - передает "Интерфакс" слова главы Минтруда.

Топилин напомнил, что в трудовом кодексе есть требования к оплате сверхурочных, есть также достаточное количество дополнительных отпусков. В таком случае необходимо повышать производительность труда, но никак "не сокращать и не увеличивать отпуска".

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска сотрудникам, которые работают сверх нормы.