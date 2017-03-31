Cудья в Чечне проходит по делу о хищении 5 млрд руб. из бюджета

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Следственный комитет завел уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Чечни Алу Бачаева. Его подозревают в вынесении неправосудного решения. По версии следствия, он принял решение о выделении компенсации в общем размере пяти миллиардов рублей компании "Симбиоз" в 2010 и 2012 годах.

Судья Арбитражного суда Чечни Алу Бачаев стал фигурантом уголовного дела о вынесении неправосудного решения. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Следственном комитете.

В 2010 и 2012 году Бачаев вынес заведомо неправосудные решения и взыскал в пользу организации "Симбиоз" пять миллиардов рублей из бюджета.

Сведения о совершении Бачаевым данных преступлений получены в ходе расследования другого уголовного дела. Ряд лиц обвинялись в хищении денежных средств из федерального бюджета в особо крупном размере.

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