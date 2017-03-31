Росстат сообщил о первом случае квартального роста ВВП за два года

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В четвертом квартале 2016 года ВВП страны, согласно подсчетам Росстата, вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году. Это первый случай квартального роста ВВП за два года. До этого увеличение квартального ВВП фиксировалось в 2014 году.

Показатель ВВП страны за четвертый квартал 2016 года вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным официальной статистики, ранее увеличение квартального ВВП было зафиксировано в четвертом квартале 2014 года.

Объем ВВП составил в текущих ценах примерно 86,04 триллиона рублей. Спад существенно замедлился: в 2015 году он, согласно оценке Росстата, составил 3%.

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