США продолжают поиски русского следа в победе Трампа на выборах

Теги: Политика путин выборы сша трамп россия

В США всё неделю занимались уже традиционной охотой на русских. Сенатский комитет по разведке прямо заявил – доказательств нет, но улики, свидетельствующие против президента Трампа, будут найдены. Будут, ведь желание и возможности Кремля ставить удобных людей во главе других стран очевидны. Похоже, Трампу это, наконец, надоело. Потому что на очередную порцию фантазмов на тему марионетки Путина он ответил в духе "сам дурак", предложив проверить на предмет связей с Россией чету Клинтон.

Мы очень хотим определить есть ли настоящий пожар: дыма явно много. С этого заявления в четверг начались первые публичные слушания комитета по разведке Конгресса США о возможном вмешательстве России в американские выборы. Россиянам поговорка про дым без огня известна хорошо, и смысл её в контексте данного заседания тоже понятен. Получается, что, даже не начав слушания, сенатор Марк Уорнер заранее обвинил Россию, и только потому, что слухи без причины не появляются. Но в данном случае Уорнер упустил важную деталь – слухи о вмешательстве России в выборы США появились не просто так – их специально разработали и растиражировали профессионалы. И об этом уже написали даже серьёзные американские политические журналы.

"Как и в далеком прошлом, основная тактика – это бездоказательный оговор. Поскольку Трамп во время предвыборной кампании задавал вопросы о том, "нельзя ли подружиться с Россией", и выступал за развитие с ней дипломатических отношений, его вполне можно назвать скрытым врагом, которого необходимо искоренить. Но настоящая проблема состоит в том, что в ложных новостях нет ни слова о том, что он создает угрозу состоянию войны, в котором Америка находится последние 70 лет", - говорится в материале издания Counter Punch.

И, что интересно, сенаторы, даже такие высокопоставленные как Уорнер, и не пытаются завуалировать истинные цели нападок на Россию и Трампа. Так, накануне слушаний в конгрессе он озвучил логическую цепочку, которая, видимо, и должна объяснить, зачем Россия помогла Трампу победить.

"Внешний противник – иностранное государство - по сути, пытался захватить контроль над нашим самым важным демократическим процессом - президентскими выборами, и решил отдать предпочтение одному из кандидатов. Я могу вас заверить, это было сделано не потому, что это государство считало, что так будет лучше для американского народа. Цель России и Владимира Путина – ослабление США в экономическом плане и в мире в целом", - заявил вице-председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер.

Причем, слова "противник" и "война" американские политики – и действующие и бывшие – употребляют при каждом удобном случае. Такое впечатление, что они взяли на вооружение тактику шаманов индейских племен – зомбируют американцев. Благо внешняя политика их мало интересует.

"На данном этапе нет никаких аргументов в пользу того, что выборы президента Трампа каким-то образом не были законными, но также нет никаких сомнений в том, что господин Путин и его правительство прилагают очень серьезные усилия для вмешательства в наши основные, фундаментальные демократические процессы. В некоторых кругах это будет рассматриваться как акт войны", - заявил бывший вице-президент США Дик Чейни.

Для этой вымышленной войны антитрамповские политики и приближенная к демократам пресса уже придумали и вымышленную армию. Портреты солдат расклеены на самых видных местах. Так, сперва коллаж «путинского клана» на своей страничке в Twitter разместила конгрессмен-демократ Максин Уотерс. На этой неделе уже свою версию опубликовала газета The Washington Post. Ни в первом, ни во втором варианте – никаких доказательств, только голые обвинения.

"При этом, на самом деле, разносится в прах имидж Америки, как серьёзной страны, которой управляет серьёзный президент. Американские журналисты с таким упоением и сладострастием уничтожают президента собственной страны, и всю его политическую элиту, которая, по идее, руководит планетой Земля, как говорят те же самые американские журналисты. Вот такой сомодискредитации американской элиты тоже, если честно, не припомню", - отметил депутат Госдумы, американист Вячеслав Никонов.

Причем, самодискредитация всё чаще напоминает профессиональное самоубийство. К примеру, тоже на этой неделе, BBC опубликовала расследование американского корреспондента Пола Вуда. В статье он назвал бывшего главу экономической группы посольства России в США Михаила Калугина шпионом, и обвинил его в содействии кампании Кремля по вмешательству в выборы президента США.

"Калугин не имеет никакого отношения к этим лживым и абсурдным обвинениям в его адрес и в адрес российского посольства. Он является российским дипломатом, который шесть лет проработал в США. Основная цель его работы в этой стране заключалась в том, чтобы помогать российским и американским компаниям вести бизнес в наших странах. Он занимался развитием двусторонних экономических связей, он регулярно встречался с представителями Госдепа, Совета национальной безопасности, различных американских экономических ведомств — Минторга, Минфина и Минэнерго. Сегодня это сеанс разоблачения "фейка" от BBC и его вашингтонского корреспондента. Вы врете, просто врете. Это вранье, ложь и дезинформация", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О том, что журналистам пора бы прекратить врать постоянно сказал и официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. Тем не менее, 28 марта главной темой регулярного брифинга стала статья, опубликованная газетой The Washington Post. В заметке утверждается, что Белый дом запретил экс-главе Министерства юстиции США Салли Йейтс давать показания в Конгрессе по вопросу "влияния России" на американские выборы. Спайсер заявил, что заметка на сто процентов не соответствует действительности. И рекомендовал журналистам не придумывать новости из нечего.

"Если президент использует русскую приправу к салату сегодня вечером, то это будет означать русскую связь. Пишите о фактах. А факты – это то, что есть. И в определенный момент вам придется принять слово "нет" за ответ на вопрос, была или нет связь Трампа с Россией", - подчеркнул Спайсер.

Но как американских журналистов не убеждай, сейчас их вряд ли сможет остановить лишь здравый смысл. Писать о фактах им сегодня нельзя – у них другой приказ.

"Кампания, которая сейчас идёт – Клинтон и Обама, они являются одними из спонсоров этой кампании. Они продолжают бороться. Они не могут простить Трампу своё поражение", - заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

В четверг – как раз в то время, когда в Америке шли слушания в Конгрессе по делу о якобы вмешательстве России в выборы в США – у американских журналистов была возможность задать все самые главные вопросы лично президенту России на Международном арктическом форуме. И хотя на форуме не предполагалось обсуждение американских выборов, на все вопросы были даны чёткие ответы.

"Мы воспринимаем и относимся к Соединённым Штатам как к великой державе, с которой мы хотим наладить очень добрые, партнёрские отношения. Всё остальное – ложь и выдумки в отношении России, и провокации. Всё это используется для внутриполитической американской повестки дня. Что именно? Вот эта антироссийская карта разыгрывается в интересах отдельных политических сил внутри США с целью поднять, закрепить свои собственные позиции внутри Соединённых Штатов", - заявил Владимир Путин.

"Я хочу ясно понять, ясно изложить это. Вы и российское правительство никогда не пытались повлиять на результаты выборов в США, и свидетельства этому не будет обнаружено?" – не унимался американский ведущий телеканала CNBC Джефф Катмор.

"Когда-то Рейган, по-моему, дискутируя по поводу налогов, обращаясь к американцам, сказал: "Читайте по губам: "No", - ответил Путин.

Остается ждать реакции от противников Трампа. Когда им отвечали по-русски, понимания не было, вот ответили на чистом английском. Может быть теперь стало более понятно.

Вера Щирова, Артем Данцевич, Екатерина Симанович, "В центре событий"