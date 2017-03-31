Милонов предложил блокировать группы "вписки" в соцсетях

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Виталий Милонов предложил запретить группы в соцсетях, которые собирают людей на вписки. По его словам, они являются "источником подросткового алкоголизма и растления".

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил запросы в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и гендиректору Mail.ru Group Борису Добродееву с просьбой заблокировать группы в соцсетях, которые организовывают вечеринки в основном для молодежи.

"Правоохранительным органам необходимо тщательно проверить эти группы и их администраторов на предмет склонения несовершеннолетних к употреблению алкоголя и сексуальному насилию. Те, кто этим занимаются, должны быть привлечены к ответственности , а группы, которые они используют, должны быть заблокированы", - передает "Интерфакс".

Милонов считает, что такие группы являются "настоящей заразой и источником подросткового алкоголизма и растления детей".

В соцсетях набирают обороты группы "вписки", администраторы которых собирают людей для вечеринки. Затем фотографии веселья выкладываются в интернет.

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