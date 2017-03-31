Депутаты Госдумы отчитались о доходах

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Все депутаты Госдумы отчитались о своих доходах за 2016 год. Они обязаны предоставлять декларации о доходах ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются после проверки примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

Все депутаты Государственной думы России предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Декларации будут опубликованы на официальном сайте нижней палаты парламента после проверки примерно через две недели, передает ТАСС.

В декабре 2013 года в Кремле было создано антикоррупционное управление, которое проверяет поданные чиновниками сведения.

Последние поправки в антикоррупционное законодательство были внесены в конце 2016 года. Они предусматривают лишение полномочий для депутатов всех уровней, а также для сенаторов и муниципальных чиновников за отсутствие деклараций в положенный по закону срок.

Ранее о доходах отчитались все члены правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев.

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