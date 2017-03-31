Савченко может начать президентскую кампанию на Украине

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Надежда Савченко не исключает своего участия в выборах президента Украины. Она считает, что страна допустила много ошибок и для того, чтобы их исправить, необходимо сменить политическую элиту.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко не исключает, что будет баллотироваться в президенты Украины, об этом она сообщила в интервью эстонской газете Postimees.

"Здесь важно найти баланс, так как вокруг одни опасности. Нужно думать! Если я пойму, что людям это нужно, тогда выберу этот путь. Я же служила в ВДВ, где был девиз: "Никто кроме нас!" Поэтому, если не мы, то кто?", - рассказала она.

Под опасностями Савченко понимает внешнюю агрессию, оказываемую на Украину и внутренние проблемы, главная из которых – это коррупция. Она считает, что для исправления ошибок нужно переизбрать политическую элиту.

Савченко отметила, что вопрос об участии в выборах самый часто задаваемый вопрос.

Президентские выборы на Украине состоятся в 2019 году.

Надежда Савченко была осуждена в России по делу об убийстве российских журналистов, а затем помилована президентом Владимиром Путиным и передана Украине.

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