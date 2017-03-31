Лебедев рассказал, на чем "крутил" украинские власти

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Артемию Лебедеву запретили въезжать на Украину после посещения Крыма и Донбасса. В ответ на решение СБУ дизайнер ответил в свойственной ему манере. Он назвал действующую власть в Киеве позорной и деструктивной, а также рассказал читателям своего блога в Facebook, на чем "крутил" всех причастных к этому решению.

Служба безопасности Украины запретила дизайнеру Артемию Лебедеву въезд на территорию страны. В 2016 году россиянин побывал в ЛНР и ДНР. Он также посещал Ялту в Крыму. Киев считает полуостров оккупированной территорией.

Решение СБУ было принято "в интересах обеспечения безопасности в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности", говорится в ответе службы на запрос издания "Апостроф" по поводу россиянина.

"Олигархи приходят и уходят, а моя любимая Украина когда-нибудь избавится от текущей позорной и деструктивной власти. Тем временем напомню, что 10% читателей моего блога - с Украины. Что касается моего влияния на безопасность, то оно как раньше было, так и сейчас никуда не денется. Я и дальше буду говорить правду своим любимым читателям, а всех ******* во власти крутил на ***!" – написал в ответ Лебедев в Facebook.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что гордится запретом на въезд на Украину. Он предположил, что решение украинских спецслужб может быть связано с его регулярными поездками в Горловку.

СБУ также официально запретила на три года певице Юлии Самойловой посещать Украину из-за нарушения законодательства страны. Запрет связан с тем, что певица посетила Крым в 2015 году. Самойлова должна представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве.

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