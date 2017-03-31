МИД Украины исключил уступки в отношении Юлии Самойловой

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Уступки по допуску певицы Юлии Самойловой на "Евровидение" в Киев невозможны. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин. В свою очередь, глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре ранее заявила, что многие вещательные компании, входящие в EBU, разгневаны в связи с запретом СБУ.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уступки по допуску российской певицы Юлии Самойловой на "Евровидение" в Киев невозможны. "Ответ очень простой. Уступки невозможны, поскольку закон один для всех", - цитирует его ТАСС.

Ранее глава EBU Ингрид Дельтенре направила послание премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. В нем говорится, что ситуация, сложившаяся с российской певицей, вызывает гнев почти у всех компаний, которые входят в вещательный союз. По ее словам, некоторые из них раскритиковали решение Киева и "рассматривают вопрос отказа от участия в данном событии".

22 марта СБУ запретила Юлии Самойловой посещать Украину в течение трех лет из-за нарушения законодательства страны. В Киеве решили, что россиянка, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление украинского правительства, согласно которому, иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

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