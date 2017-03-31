Около двух тысяч человек эвакуированы из московского ТЦ из-за угрозы взрыва
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На юго-востоке Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр. На улицу вывели около двух тысяч человек. В здании работают саперы.
Торговый центр "Мозаика" эвакуирован на юго-востоке Москвы из-за возможной угрозы взрыва.
"Поступила информация о возможной угрозе взрыва в торговом центре "Мозаика" на 7-ой Кожуховской улице. Проведена полная эвакуация. Из здания вывели около 2 тысяч человек", - передает "Интерфакс".
По информации правоохранительных органов, в здании работают саперы.
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