20:04, 31 марта 2017

Около двух тысяч человек эвакуированы из московского ТЦ из-за угрозы взрыва

Теги:  взрыв  эвакуация  Происшествие  тц

На юго-востоке Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр. На улицу вывели около двух тысяч человек. В здании работают саперы.

Торговый центр "Мозаика" эвакуирован на юго-востоке Москвы из-за возможной угрозы взрыва.

"Поступила информация о возможной угрозе взрыва в торговом центре "Мозаика" на 7-ой Кожуховской улице. Проведена полная эвакуация. Из здания вывели около 2 тысяч человек", - передает "Интерфакс".

По информации правоохранительных органов, в здании работают саперы.

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