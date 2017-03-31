Медведев назначил экс-главу "Ростелекома" замминистра связи
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Бывший глава "Ростелекома" Сергей Калугин назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева. Новым руководителем "Ростелекома" стал Михаил Осеевский.
Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился назначить Сергея Калугина заместителем министра связи и массовых коммуникаций. Документ опубликован на сайте кабмина.
С 2013 года Калугин возглавлял "Ростелеком". После его отставки новым руководителем компании стал Михаил Осеевский. Ранее он занимал должность зампредседателя правления ВТБ.
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