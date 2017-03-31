Медведев назначил экс-главу "Ростелекома" замминистра связи

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Бывший глава "Ростелекома" Сергей Калугин назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева. Новым руководителем "Ростелекома" стал Михаил Осеевский.