20:26, 31 марта 2017

Медведев назначил экс-главу "Ростелекома" замминистра связи

Теги:  Политика  медведев  ростелеком  минкомсвязи

Бывший глава "Ростелекома" Сергей Калугин назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева. Новым руководителем "Ростелекома" стал Михаил Осеевский.

Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился назначить Сергея Калугина заместителем министра связи и массовых коммуникаций. Документ опубликован на сайте кабмина.

С 2013 года Калугин возглавлял "Ростелеком". После его отставки новым руководителем компании стал Михаил Осеевский. Ранее он занимал должность зампредседателя правления ВТБ.

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