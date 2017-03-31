20:20, 31 марта 2017

Информация о бомбе в московском ТЦ оказалась ложной

Теги:  взрыв  эвакуация  опровержение  Происшествие  тц

Угроза взрыва в торговом центре на юго-востоке Москвы не подтвердилась. По словам правоохранителей, найденный предмет оказался муляжом.

Сотрудники экстренных служб не нашли взрывных устройств в торговом центре "Мозаика" на юго-востоке Москвы, передает "Интерфакс".

По информации правоохранительных органов, найденный предмет оказался муляжом.

Ранее сообщалось, что из ТЦ "Мозаика" на 7-ой Кожуховской улице было эвакуировано около двух тысяч человек из-за возможной угрозы взрыва.

Другие новости

В других СМИ