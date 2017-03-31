Информация о бомбе в московском ТЦ оказалась ложной

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Угроза взрыва в торговом центре на юго-востоке Москвы не подтвердилась. По словам правоохранителей, найденный предмет оказался муляжом.

Сотрудники экстренных служб не нашли взрывных устройств в торговом центре "Мозаика" на юго-востоке Москвы, передает "Интерфакс".

По информации правоохранительных органов, найденный предмет оказался муляжом.

Ранее сообщалось, что из ТЦ "Мозаика" на 7-ой Кожуховской улице было эвакуировано около двух тысяч человек из-за возможной угрозы взрыва.