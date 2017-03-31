Поэт Евтушенко госпитализирован в США в тяжелом состоянии

Теги: Культура сша поэт госпитализация

Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам его жены, это не плановое обследование.

В США госпитализировали поэта Евгения Евтушенко, его состояние тяжелое.

"Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу", - передает ТАСС слова жены поэта Марии Новиковой.

Он добавила, что это не плановое обследование.

Евгений Евтушенко, знаменитый российский поэт и писатель, родился в 1932 году. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.