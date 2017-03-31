В Москве полиция ищет грабителей, ранивших очевидцев их преступления
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В Москве полиция разыскивает подозреваемых в попытке ограбления женщины. Злоумышленники ранили из, предположительно, травматического оружия очевидцев преступления, пытавшихся помочь потерпевшей. В городе объявлен план "Перехват". Известно, что нападавшие скрылись на темно-зеленом автомобиле ВАЗ-2107.
Полицейские разыскивают подозреваемых в попытке ограбления женщины на севере Москвы. Злоумышленники ранили из, предположительно, травматического оружия очевидцев преступления, пытавшихся помочь потерпевшей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.
"Около дома номер 2 по Старомарьинскому шоссе неизвестные пытались отнять сумку у женщины, а пытавшимся помочь очевидцам неизвестные причинили ранения, предположительно, из травматического пистолета", - говорится в сообщении.
В столице введен план "Перехват". Известно, что злоумышленники скрылись на темно-зеленом автомобиле ВАЗ-2107.
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