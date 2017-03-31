Боевики в сирийской Ракке располагаются только в жилых кварталах

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В ООН потребовали обеспечить безопасность мирных жителей во время проведения антитеррористической операции международной коалиции в сирийской Ракке, считающейся неофициальной столицей группировки "Исламское государство", запрещённой в ряде стран, в том числе в России. Но вместе с боевиками в городе остаётся много мирных жителей, которые гибнут в результате авиаударов. В СМИ появилась информация, что в ближайшее время может начаться штурм города.

Плотина на реке Евфрат находится недалеко от Ракки – так называемой столицы "Исламского государства" – группировки признанной во всем мире террористической. Судя по тому, что кадры с беспилотника опубликовало информационное агентство экстремистов, радикалы имею доступ на дамбу, отметил "ТВ Центр". На кадрах видны воронки от взрывов. Периодически здесь вспыхивают бои. Если плотина будет разрушена, это может обернуться гуманитарной катастрофой практически для всей Сирии.

"Этот объект обслуживает всю Сирию, и если что-то случится, это приведет к глобальному кризису. И это, к сожалению, не преувеличение. Очень жаль, что здесь стреляют. Это очень опасно", - рассказали работники сооружения.

Ракка располагается вниз по течению, и в случае прорыва город пострадает одним из первых. По этому поводу есть предположения, что международная коалиция во главе с США может этим воспользоваться. Неделю назад министр обороны Франции заявил, что город окружен и штурм начнется в ближайшие дни. На это отреагировали в ООН. Заместитель генсека по гуманитарным операциям Стивен О'Брайен выразил обеспокоенность, что в ходе боев могут пострадать сотни тысяч мирных жителей, которые проживают в городе.

"По мере того, как столкновения приближаются к жилым районам в окрестностях Ракки, обеспокоенность положением мирных жителей будет только возрастать. Я призываю все стороны сделать все возможное, чтобы защитить и оградить гражданских лиц от последствий боевых действий, как того требует международное гуманитарное право", - сказал О'Брайен.

В Мосуле уже несколько месяцев идет военная операция с использованием артиллерии и авиации, как иракской, так и коалиционных сил – в отличие от Алеппо, который освобождали исключительно наземными силами, чтобы избежать массовых жертв среди мирного населения.

"Гражданская оборона Ирака зафиксировала 137 тел – это всё наши семьи. Мы сейчас похоронили 13 членов своей семьи. Другие могилы оставим для остальных", - рассказал житель Мосула Башар Абдулла.

По словам людей, снайперы боевиков очень часто располагаются на крышах домов. Чтобы долго не возиться, авиация наносит бомбовые удары, погребая под обломками не только снайпера, но и жителей.

"Как они могли использовать эту артиллерию в гражданских местах? До начала битвы за западный Мосул иракские и американские силы заверили, что это будет легкая битва, поэтому люди не покидали своих домов, они чувствовали себя в безопасности. Они не знали, что будут обстреляны. Это не было освобождением, это было уничтожение", - заявил Башар Абдулла.

"Как вы думаете, что мы чувствуем по этому поводу? Об освобождении? Об ИГИЛ? У нас уже нет никаких чувств. Мы потеряли все, Похоронили наших братьев и отцов. Семьи все еще погребены под обломками, их никто не может вытащить", - сказал другой житель города Фарес Хассен.

По сообщениям ряда немецких СМИ, коалиционные силы продолжают наносить и просто ошибочные удары. Мирные жители гибнут практически каждый день. В Мансуре, на севере Сирии оказалась разрушена школа, а в Ираке начинаются расследования преступлений американцев.

"Буквально два дня назад президент Ирака сделал очень интересное заявление о том, что необходимо расследовать ошибочные удары американцев по мирным объектам в Мосуле. И с моей точки зрения, таким образом он пытается поддержать Трампа, который начнет это расследование. Уволит генералов. На сегодняшний день бал в Пентагоне правят генералы, которые придерживаются иных точек зрения и они принадлежат к оппозиции Трампа", - считает политолог, востоковед Карина Геворкян.

Пока боевые действия против террористов возле Ракки ведут подразделения Сирийских демократических сил, в которые входят курдские отряды самообороны. Беженцы, которым удалось покинуть город, рассказывают, что боевики находятся только в жилых кварталах. Как только людям удается уйти, район пустеет – его покидают и террористы. То есть экстремисты прикрываются мирным населением.

Дмитрий Гусев, Владимир Хуртин, "ТВ Центр"