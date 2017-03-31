Путин обсудил с Совбезом действия международной коалиции в Ираке

Теги: Политика путин ирак совбез иг

Действия международной коалиции против террористических группировок на севере Ирака Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности России. Кроме того, глава государства обменялся с Совбезом мнениями об отношениях с Белоруссией в преддверии встречи с Александром Лукашенко.

По данным "ТВ Центра", внимание было уделено, прежде всего, ситуации в Мосуле. Было отмечено ухудшение гуманитарной обстановки в городе. Члены Совбеза рассмотрели также итоги поездки президента на Землю Франца-Иосифа, и его участия в работе Арктического форума в Архангельске. Дискуссия касалась вопросов укрепления обороны, развития инфраструктуры, охраны природы.

В преддверии намеченной на понедельник встречи Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, участники совещания обменялись мнениями и по проблемам двусторонних отношений.